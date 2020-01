Theo Francken propose un système de bonus pour la lutte régionale contre le chômage.

Vous avez critiqué les politiques wallons qui disent toujours non aux revendicatons politiques flamandes. Les Wallons gagneraient quoi à un changement de position ?

"J’ai reçu énormément de réactions, même de fans côté francophone qui étaient un peu fâchés. Mais ce que je veux dire, c’est qu’on n’est pas un homme d’État quand on répond toujours non à une demande démocratique d’avoir plus d’autonomie. Une ouverture profiterait aux Wallons aussi, c’est certain. C’est du win-win. J’espère que la nouvelle génération politique francophone comprend cela. Quand on dit qu’on aime la Belgique, on doit aussi avoir l’audace de se montrer intelligent face aux demandes qui viennent du nord du pays."

(...)