Si François Bellot, ministre fédéral de la Mobilité (MR), avait un mantra, ce serait celui de la refédéralisation. Ou de l’interfédéral. Sa vision interfédérale de la mobilité n’a toutefois pas séduit ses collègues régionaux. Dans un pays où la séparation des compétences est la règle plus que l’exception, c’était prévisible. "Je l’ai toujours dit : les ministres actuels dirigent le merdier institutionnel hérité du passé. Aujourd’hui, on nous dit qu’il faut encore aller plus loin dans la régionalisation. Mais qu’on me cite un domaine où on a régionalisé et où ça fonctionne ! C’est toujours la même chose. On réinvente le fil à couper le beurre, chacun dans son coin. Est-ce qu’on peut encore se payer le luxe de continuer comme ça ?", s’insurge-t-il.





(...)