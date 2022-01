Défi est en train de se mettre sur le pied de guerre. Objectif : être un partenaire incontournable après les prochaines élections de 2024.

Depuis l’arrivée de François De Smet à la présidence il y a deux ans, le parti a enregistré 420 nouvelles affiliations. "Ce n’est pas mal", observe le président qui rappelle qu’il y a deux ans, leur nombre d’affiliés en ordre de cotisation était d’environ 2 000 membres. Le parti peut se targuer d’avoir dix nouvelles sections créées en Wallonie ces deux dernières années et il espère en avoir dix nouvelles autres en 2024. "Le grand défi sera d’obtenir des élus fédéraux et régionaux du côté wallon", affirme le Bruxellois. "Et je pense que ce sera possible."