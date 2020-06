Parmi les 10 000 manifestants dans les rues de Bruxelles, plusieurs footballeurs (Kage, Ogunjimi, Taravel, Mboyo qui a même fait un discours) se sont donné rendez-vous. La famille Kompany était représentée par François et Carla, le frère et l’épouse de Vincent. "Carla voulait absolument être présente", explique François. "Il fallait qu’on soit là pour que les jeunes ne revivent pas ce que Vincent et moi avons vécu en étant jeunes . C’était du racisme qui était considéré comme étant normal et qui rentrait dans les mœurs."

Les exemples qu’il donne l’ont marqué à vie. "Quand j’avais 15 ou 16 ans, je devais me coller à un ami blanc pour pouvoir rentrer en boîte de nuit. Au foot, la même chose.

