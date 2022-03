Un jeune Belge a décidé de louer un car pour rapatrier des ressortissants bloqués à la frontière polonaise.

Lassé par le manque d’action de la part de la diplomatie belge dans le processus de rapatriement des ressortissants belges en Ukraine, François Dvorak a décidé de se retrousser les manches en louant un bus pour aller jusqu’à Dorohusk, à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne. "Quand on voit la réaction de la diplomatie belge qui demande aux ressortissants belges de rester confinés dans leurs appartements alors que tous les Ukrainiens fuient le pays, ça m’a énervé et j’ai ressenti le besoin d’agir", explique-t-il.

