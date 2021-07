Ce jeudi, le festival Pukkelpop, qui doit se tenir du 19 au 22 août prochain, a annoncé qu'il suspendait son installation et la vente de ses billets. Le festival affirme vouloir attendre des clarifications du gouvernement suite aux changements "inattendus" annoncés lundi lors du Codeco "ayant des conséquences importante sur l'organisation de l'événement". L'une des raisons pouvant expliquer cette décision est la modification du délai du test Covid permettant d'obtenir le Covid Safety Ticket, indispensable pour accéder aux événements en extérieur de plus de 1500 personnes à partir du 13 août.

Sans être vacciné complètement depuis plus de deux semaines ou sans certificat de rétablissement, il faudra présenter un test négatif datant de 48 heures au maximum, et non plus de 72 heures. Un test rapide négatif peut être présenté jusqu'à 24 heures.

Une différence qui compte, en sachant que l'événement dure plus de 48 heures et qui implique donc que les festivaliers devront se refaire tester durant leur séjour pour pouvoir continuer à profiter des plaines du festival. Ce vendredi matin, au micro de Radio 1, le ministre de la santé Frank Vandenbroucke soulignait à nouveau que les règles sanitaires à faire respecter sont simples : "Si vous souhaitez vous rendre à un festival, vous avez trois options : soit vous êtes complètement vacciné, soit vous avez un résultat de test PCR négatif jusqu'à 48 heures, soit vous avez un test rapide négatif jusqu'à 24 heures. Il faut donc le répéter tous les jours. Pour Pukkelpop, c'est une mission difficile."

Le ministre de la santé a poursuivi : "Pukkelpop a déclaré qu'il était possible d'organiser le festival de manière sûre. Le plan du gouvernement flamand au début de l'été prévoyait la possibilité de poursuivre le Pukkelpop. Il était parfaitement possible de tester tout le monde sur le terrain chaque jour.". "Si on n'aime pas les règles du jeu ou si on ne peut pas les respecter, alors cela n'aura pas lieu", a-t-il tranché.