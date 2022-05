"Ça va la santé, monsieur le ministre ?" Interpellé par des patients souffrant de troubles psychiatriques multidimensionnels, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke était en visite ce lundi après-midi au Centre Hospitalier Jean Titeca à Bruxelles, et plus précisément à l’hôpital psychiatrique visité 20 ans plus tôt alors qu’il occupait la fonction de ministre des Affaires sociales.

"C’est un tout autre monde aujourd’hui, assure l’actuel ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Évidemment, l’architecture a totalement changé. C’est tout à fait splendide mais je crois que le plus important, c’est la nouvelle vision de soins en psychiatrie et l’approche vis-à-vis des patients. Ces 20 dernières années, il y a eu un mouvement important de désinstitutionnalisation où on a essayé de développer des réseaux en soins de santé mentale qui opèrent en ambulatoire. On a également organisé le développement d’équipes mobiles. L’objectif est aussi de limiter la durée de séjour dans les hôpitaux."