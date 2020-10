Depuis le début de la crise, nombreux sont les experts qui ont pris la parole afin de donner leur avis sur la situation épidémiologique en Belgique. Entre ceux qui prédisaient une "deuxième vague" imminente et ceux qui regrettaient "les interprétations trop alarmistes", la population ne savait plus qui croire. Or, il apparaît aujourd'hui, chiffres à l'appui, que nous sommes bien au beau milieu d'une deuxième vague.

Interrogé à ce sujet dans l'émission Terzake, Frank Vandenbroucke n'y est pas allé par quatre chemins. Il a regretté les prises de parole de certains experts, pointant spécifiquement du doigt le professeur Jean-Luc Gala. "Cet homme est incroyablement désinvolte. Vous n'avez pas besoin d'être virologue pour comprendre que si les lits d'hôpitaux en soins intensifs se remplissent, nous allons droit dans le mur", a expliqué le ministre fédéral de la Santé. "Que dira-t-il mi-novembre lorsque tous les lits en soins intensifs seront occupés? Quand les 2000 lits disponibles seront pris par des patients Covid? Il ne faut pas être infectiologue pour comprendre que si on multiplie les chiffres par deux, puis par deux, puis par deux, ça fait beaucoup. Ce sont des faits. C'est contre ça que je me bats".

Emmanuel André partage manifestement le même avis sur l'infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Il a partagé l'extrait de Terzake avec la mention "voilà qui est clair".