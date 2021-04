Ce mercredi, la Belgique a choisi de nuancer l'utilisation du vaccin controversé AstraZeneca. En effet, le vaccin ne pourra plus être administré aux personnes de moins de 56 ans. Cette décision a été prise afin de répondre aux rares problèmes de thromboses que cela peut provoquer. En Belgique, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) a notifié six cas de ce type de complications parmi les 191 519 personnes qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca. Soit une incidence 0,003 %.

Ce mercredi, Yves Van Laethem s'était déjà expliqué sur le choix du gouvernement. Ce jeudi, c'est au tour de Frank Vandenbroucke de s'exprimer chez nos confrères de Radio 1. "Si vous ne recevez que le vaccin AstraZeneca, vous devez en faire pleinement usage. Mais si vous avez le choix entre différents vaccins et que vous souhaitez limiter les effets secondaires possibles, vous pouvez choisir le bon vaccin pour chaque personne."

L'Agence européenne des médicaments souhaite que AstraZeneca soit répertorié avec "des effets secondaires très rares". Tout en estimant que la "balance bénéfice/risque était positive". Dès lors, le ministre de la Santé a avoué avoir demandé des explications à de l’EMA. "Moi-même ainsi que d’autres pays européens avons demandé plus de clarté à l’EMA. L’EMA dit qu’il y a des effets secondaires, mais si vous avez le choix entre vacciner ou non, vaccinez. Mais lorsque vous avez le choix entre différents vaccins et groupes d’âge, que faites-vous ? L’EMA est autorisée à faire des recherches plus approfondies à ce sujet. Nous nous attendions à ce qu’ils regardent quel vaccin était le meilleur pour quel groupe d’âge."

D'ici là, le gouvernement, avec Frank Vandenbroucke, en tête a décidé de suivre l'autorité belge du Conseil supérieur de la Santé. A savoir de vacciner les moins de 56 ans avec AstraZeneca. "Nous pourrions avoir plus d’informations via l’EMA et nos propres services." Soit d'ici quatre semaines.