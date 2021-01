Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a fait savoir, sur VTM News, que le kern se réunira ce lundi pour envisager des mesures concrètes afin de lutter contre la propagation des variantes étrangères du coronavirus en Belgique.

Si, à l'heure actuelle, une interdiction des voyages non essentiels n'est pas à l'ordre du jour, le ministre "n'exclut pas aller plus loin en décourageant et en rendant difficile les voyages à l'étranger". Frank Vandenbroucke a plaidé pour une application stricte des règles déjà existantes en matière de test et de quarantaine. "Nous allons faire le nécessaire, vous pouvez en être sûr."

En comparaison avec les pays voisins, la Belgique présente actuellement des chiffres relativement bons, mais les décideurs politiques et les scientifiques se méfient de l'avancée des variantes étrangères. Ce dimanche, 128 personnes ont été contaminées par la variante britannique dans la ville de Merken, en Flandre occidentale.

"Il y a encore un certain nombre de failles dans notre sécurité. Nous étudions comment nous pouvons vraiment les combler", a déclaré M. Vandenbroucke. Il a notamment rappelé que pour l'instant, les règles relatives aux tests et à la quarantaine ne s'appliquent pas aux personnes qui ont séjourné à l'étranger pendant moins de 48 heures ou qui sont restées dans notre pays pendant moins de 48 heures. "C'est un fossé que nous devons combler", a déclaré le ministre. Raccourcir cette période à 24h, est-ce envisagé par le gouvernement ? Le socialiste n'a pas voulu confirmer.

Dans l'émission de la VRT De Zevende Dag, le vice-premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickeborne (Open Vld) s'est exprimé lui aussi. "C'est une proposition (réduire à 24h, ndlr) qui a été faite et avec laquelle nous pouvons vivre", a-t-il déclaré. Les deux ministres ont souligné que le travail transfrontalier doit rester possible. Vandenbroucke et Van Quickenborne ne pensent pas qu'une interdiction totale des voyages non essentiels soit appropriée.