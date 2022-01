À l’heure où la vaccination obligatoire s’impose dans de plus en plus de pays, certaines personnes rivalisent d’ingéniosité afin d’obtenir leur pass vaccinal ou Covid Safe Ticket sans pour autant se faire injecter le vaccin. La fraude au CST a récemment défrayé la chronique avec le médecin wallon qui a délivré plus de 2 000 faux Covid Safe Tickets contre une somme allant de 200 à 350 euros par unité. L’homme, actuellement incarcéré, encourt une peine de cinq ans de prison. Deux autres médecins brabançons se sont également fait débusquer pour ce type de pratique.