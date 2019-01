Le comité fédéral de la fédération liégeoise du PS a désigné en décembre dernier sa tête de liste pour les élections fédérales du 26 mai prochain.

Comme on le sait, il s’agira pour l’entité de Liège, du bourgmestre de Herstal et député fédéral Frédéric Daerden. Une tête de liste ministrable ? "Si ça peut servir Herstal et la région liégeoise, et si c’est la volonté de l’électeur…", celui qui s’investit depuis 18 ans pour la ville de Herstal s’est dit ce lundi prêt à occuper une fonction de ministre. Il conserverait alors son titre bourgmestre en titre.