Dans le cadre de la préparation du plan de transport ferroviaire 2020, l’ASBL Navetteurs.be, Inter-Environnement Wallonie, les Amis du rail Halanzy en collaboration avec la Cellule ferroviaire du service public de Wallonie se sont mis d’accord pour présenter les améliorations qu’elles souhaitent voir mises en œuvre dès ce nouveau plan de transport, mais également les grands principes structurant le transport ferroviaire de passagers à moyen et long termes.

Des recommandations qui ont été mises au point en étroite collaboration avec les navetteurs. Et ces dernières se déclinent en 7 volets.

1. UNE FRÉQUENCE ATTRACTIVE

Selon les associations, le plan transport 2020 doit reposer sur la mise en œuvre des 3 principes suivants : au minimum un train par heure et par sens, tous les jours de la semaine ; minimum deux trains par heure aux heures de pointe en semaine uniquement (6 h - 9 h et 16 h - 19 h), avec idéalement un espacement de 30 minutes entre les trains. Et sur les réseaux urbains, l’objectif est d’atteindre au minimum deux trains par heure et par sens avec des renforts aux heures de pointe. "Le but étant d’atteindre 4 trains par heure et par sens toute la journée à l’horizon 2030. Sur les lignes principales représentées par la liaison Liège-Tournai (dorsale wallonne), l’axe Bruxelles-Luxembourg (Axe 3) ainsi que toutes les lignes entre la dorsale wallonne et Bruxelles", indique Gianni Tabbone, président de l’ASBL Navetteurs.be.

(...)