En cette période où l’incertitude a envahi nos vies, la solidarité est plus que jamais d’actualité.

L’association Funds for Good (invest, impact) a déjà financé et aidé gratuitement près de 270 chômeurs afin de créer leur entreprise. Durant le confinement, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans un situation financière critique notamment les personnes les plus vulnérables et les sans-abris.

En coopération avec des associations et les CPAS, Funds for good Impact a décidé d’offrir chaque semaine des repas chauds aux personnes sans domicile fixe. Soutien supplémentaire, ces repas sont commandés auprès de restaurants qui, eux aussi, ont été frappés de plein fouet par la crise.

La première action a eu lieu dans le courant du mois de mai. Plus de 100 repas chauds ont pu être offerts dans un premier temps et, grâce aux premiers dons, le chiffre a atteint 500 repas.

Afin de poursuivre cette action, Funds For Good lancé une campagne de crowdfunding avec, comme objectif, atteindre la somme de 5.000 euros. 10 euros suffisent à offrir un repas et cela permet aussi aux restaurateurs de se maintenir à flots.

La campagne a lieu jusqu’au 15 juin. Renseignements sur : https///growfunding.be