La constitution autorise un maximum de 15 ministres au fédéral, "auxquels on peut ajouter un nombre non défini de secrétaires d’État", comme le précise le politologue Pierre Vercauteren. "Cela donne 7 ministres côté flamand, 7 côté francophone, plus le Premier ministre." Il faut y ajouter la présidence de la Chambre et du Sénat : cela fait toutefois peu à se partager à 7 ou 8. Les choix de ces ministres seront pris par les présidents de partis, selon des équilibres internes, régionaux et les compétences sur lesquelles les partis mettront la main. Mais certains noms s’imposent, tandis que d’autres devraient avoir route barrée.

1 PS. Ahmed Laaouej apparaît comme le chef de file naturel des socialistes et un vice-Premier légitime. Son horizon est toutefois bouché. Il a déclaré en octobre 2019 qu’il renoncerait à toute fonction ministérielle s’il était élu président du PS bruxellois, ce qui a été le cas. Au vu des relations compliquées qu’il entretient avec Paul Magnette, il est peu probable que le président du PS ne s’évertue à le convaincre. Bémol : derrière le chef de groupe PS à la Chambre, aucun nom ne s’impose. Le PS a l’habitude des surprises du chef. "C’est comme au Vatican : celui qui pense être pape ressort cardinal", glisse un socialiste expérimenté. Certaines sources assurent que le poste de vice-Premier ministre a été promis à Jean-Claude Marcourt après les élections. Mais de l’eau a coulé sous les ponts en un an et demi. D’autres parient sur un remaniement qui verrait Frédéric Daerden quitter la Fédération pour le fédéral. Entre Daerden et Marcourt, toutefois, il n’y aura qu’un strapontin. Rudy Demotte constituerait une solution d’expérience, facilitée par son bilinguisme, bien que son dernier score électoral le fragilise. Une personnalité comme la Bruxelloise Karine Lalieux pourrait entrer en lice, ou Ludivine Dedonder, voire Eliane Tillieux. La rumeur d’un retour de Laurette Onkelinx à la Santé a agité le PS voici quelques mois, mais la tête du PS s’est employée à la démentir en interne. Le profil d’un Hugues Bayet, déjà pressenti au gouvernement wallon, pourrait être étudié.