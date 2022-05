À travers un communiqué publié mardi, l'association de défense des animaux souligne, sondage à l'appui, que près de sept Wallons sur dix seraient pour cette interdiction. Alors que la Flandre et la région de Bruxelles-Capitale ont déjà statué sur l'interdiction du gavage forcé, "la Wallonie ne se positionne pas en faveur du bien-être animal dans le cadre de ce dossier" explique GAIA. Pourtant, d'après plusieurs données récoltées en mars 2022 par l'institut de sondage Ipsos, les Wallons abonderaient dans le même sens que GAIA. En tout, 69% de la population voudrait que la Wallonie suive l'exemple de la Flandre et interdise le gavage. Ce nombre monte même à 85% si on y rajoute les personnes qui ne sont pas spécialement pour ou contre, mais qui ne s'y opposent pas.

Dès lors, pour "mettre un terme à cette pratique causant des souffrances évitables à des dizaines de milliers de canards et d'oies gavés chaque année en Wallonie", GAIA s'est alliée aux deux fédérations wallonne de protection animale UWPA et FéFRACAF. Ensemble, les associations ont déposé une pétition officielle auprès du Parlement wallon pour réclamer l'arrêt du gavage et le développement d'alternatives. Elles espèrent récolter le nombre suffisant de signataires pour faire réagir les instances wallonnes. "Une fois 1.000 signatures obtenues, les pétitionnaires ont le droit d'être entendus par le Parlement. Celui-ci devra alors examiner la demande et apporter une réponse", signale GAIA.