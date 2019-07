Avant d’aborder l’épreuve physique annuelle à la Défense, il faut savoir qu’il existe déjà un certain nombre de critères à remplir pour intégrer l’armée.

Tout d’abord, il faut mesurer au minimum 1,52 m. Pour certaines fonctions, les exigences de taille peuvent varier (par exemple pour être pilote il faut mesurer au minimum 1,62 m et ne pas dépasser 1,95 m). De plus, quelques problèmes permanents entraînent dans la plupart des cas une inaptitude définitive comme la perte auditive grave, les problèmes de dos, les pieds plats, l’usage de drogue et certaines maladies chroniques comme le diabète, l’épilepsie, ou encore les malformations cardiaques.

(...)