Denis Ducarme s’en prend au secteur en demandant des comptes au ministre Dermagne.

Fort de plus de 46 000 membres, le groupe de soutien aux indépendants lancé par l’entrepreneur Vincent Maillen ne cesse de dénoncer l’absence d’efforts consentis par les assureurs ces derniers mois face aux difficultés rencontrées par les différents secteurs à l’arrêt, crise sanitaire oblige.

"Ils ne font pas de gestes, si ce n’est au cas par cas, mais c’est de la discrimination. Les assurances coûtent très cher et certaines ne servent plus à rien alors que c’est une obligation de payer les primes. On nous répond qu’on ne se trouve pas face à des cas de force majeure mais j’aimerais qu’on m’explique en quoi nous imposer de fermer n’est pas un cas de force majeure", s’exclame l’entrepreneur, ravi d’apprendre que le député fédéral Denis Ducarme (MR) s’en prendra ce jeudi au ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS).



(...)