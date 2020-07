Le maintien de la bulle sociale de 15 personnes avait surpris bon nombre de virologues et épidémiologistes la semaine dernière à l'issue du dernier CNS. Geert Molenberghs était de ceux-là et il estime toujours que "tant au niveau national que dans la province d’Anvers, les contacts sociaux doivent être réduits", comme il l'a expliqué au Laatste Nieuws. Les grands rassemblements comme les mariages ou les fêtes peuvent entraîner un effet de super-contamination, ce qu'il faut évidemment éviter, détaille-t-il. Pour lui, c'est donc la "réduction drastique" des contacts sociaux qui est la clé actuellement, pour éviter un confinement national. "Nous devons être mentalement prêts (à être confinés, ndlr), mais en même temps, faire tout notre possible pour que cela n’aille pas aussi loin", affirme le chercheur anversois.

Pour éviter un maximum d'être reconfiné, Geert Molenberghs mise aussi sur le bon sens des voyageurs belges qui reviennent de l'étranger, et estime qu'une quarantaine devrait être imposée à toute personne qui rentre en Belgique après ses vacances. Mais "plus important encore, évitez les foules", insiste-t-il, que ce soit au supermarché ou dans les espaces extérieurs, et aussi à l'école. "Un auditorium de 600 étudiants? Oubliez ça", ajoute le chercheur, à la rentrée "les universités devront combiner télé-enseignement et cours sur place, tout comme dans l'enseignement secondaire". "Si la courbe reste en dessous du pic de la première vague, nous pourrons à nouveau ouvrir les crèches, les écoles maternelles et primaires. Si on va au-dessus, elles devront être fermées", prévient Geert Molenberghs. Pour lui, le télétravail doit aussi redevenir la norme, comme c'était le cas au début du confinement.

Il espère également que les jeunes vont se tenir aux nouvelles règles qui vont être annoncées lors du Conseil national de sécurité de ce lundi. Pour lui, "ils sont encore trop nombreux à penser ‘Il ne peut pas nous arriver grand-chose'". "Mais Il y a des jeunes de 25 ans qui sont gravement malades et qui resteront malades des poumons toute leur vie", rappelle-t-il.