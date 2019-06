La Ville de Genappe a fait le point mardi sur les travaux menés depuis 2012 pour lutter contre les inondations et les coulées de boue sur son territoire.

La localité a été touchée par des inondations en mai 2012, ce qui a conduit les autorités locales à élaborer un plan de petits et grands travaux qui est presque bouclé. Mais, des pluies exceptionnelles, survenues à deux reprises en juin 2016, ont mené à l'élaboration d'un nouveau plan, en cours de réalisation. Au total, ces deux plans ont nécessité 472.000 euros d'investissements, et 110.000 euros sont encore prévus au budget 2019. Tous les petits travaux prévus dans le plan 2012 - qui avait été élaborés avec le concours d'un bureau d'études - ont été faits, tandis qu'en ce qui concerne les gros travaux, deux zones d'immersion temporaires (ZIT) à Glabais et à Baisy-Thy sont opérationnelles. Une troisième est suspendue à l'accord des propriétaires du terrain retenu, à Vieux-Genappe.

En juin 2016, Genappe a été à nouveau touché par des pluies qui ont été reconnues comme calamités naturelles, plongeant le centre-ville et plusieurs villages alentours sous les eaux et la boue. En s'appuyant sur l'expertise de spécialistes, la commune a alors défini un deuxième plan comprenant trois phases. Ce qui avait été qualifié de "travaux très urgents" est terminé. Il s'agit de creuser certains fossés, poser des fascines, ou encore planter des haies. La deuxième phase avait identifié 36 sites sensibles à traiter: 19 ont été aménagés, 10 annulés pour des raisons diverses (refus des propriétaires, modification ultérieure du relief, etc.) et 7 sont en cours de finalisation.

La troisième phase, qui consiste à aménager d'autres ZIT (principalement à Vieux-Genappe) est en cours mais n'a pas encore été chiffrée, l'étude des travaux à réaliser étant en cours. Actuellement, la réalisation des deux plans a entraîné une dépense de 472.000 euros. Et le budget 2019 de Genappe prévoit encore 110.000 euros pour des acquisitions de terrain, des travaux ainsi que l'entretien des aménagements déjà réalisés.