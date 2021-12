Ce sont des fêtes de fin d’année peu communes que traverse Geneviève Kellner. Mais pas pour les bonnes raisons. Alors que la cinquième vague provoquée par le variant Omicron est en pleine croissance, les annonces d’annulation de réveillon se multiplient.

C’est le cas pour cette quadragénaire. À la veille de son départ pour les vacances de Noël, elle se sent fébrile et décide donc de se faire dépister. Le verdict tombe : elle a contracté le Covid-19. "C’est une année très particulière, j’ai reçu un test positif tout juste avant de partir à la mer avec ma fille et son conjoint. On a donc dû sortir les valises et revenir chez nous avec un énorme plateau de fromages et de saucisson. Avec mon mari, qui était positif également, nous avons d’ailleurs presque fait une overdose au fromage cette semaine", raconte cette comptable de profession.

(...)