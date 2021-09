Il déboule chevauchant une trottinette électrique. Georges Gilkinet, vice-Premier ministre Ecolo en charge de la Mobilité au fédéral a choisi comme cadre à l’interview le Fiets Café Vélo "Tandem" au centre de Bruxelles, où il a ses habitudes. Quelques clients sirotent un café tandis qu’un mécanicien répare leur vélo. Une sorte de "safe space" pour écologiste. Alors que la rentrée a des allures de guerres de tranchées entre partis, le Namurois entend placer l’enjeu climatique au sommet de la pile des dossiers qui attendent Alexander De Croo.

Quelle est votre priorité pour cette rentrée politique ?

"On a vécu l’été de tous les records : précipitations, inondations, incendies, etc. Avant la COP de Glasgow, l’idée est de passer de la parole aux actes sur nos engagements de l’accord de gouvernement en matière climatique. C’est un axe majeur de la rentrée. L’accord prévoit qu’on renoue avec l’investissement public. Au-delà, des moyens de l’Europe, 1 milliard d’euros ad minima doit encore être investi d’ici 2024. De l’argent utile aux objectifs climatiques et à l’après Covid. On est tous ministres du climat. Tous les ministres de ce gouvernement doivent se mobiliser."

Que pensez-vous de la réforme des pensions de K. Lalieux ?