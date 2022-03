La Vivaldi va donc réagir à la nouvelle situation géopolitique internationale en modifiant le calendrier de sortie du nucléaire. Finalement, Doel 4 et Tihange 3 seront arrêtés en 2035, au lieu de 2025. À condition, bien sûr, qu’Engie et le gouvernement s’entendent sur les conditions de cette prolongation.

Si la Vivaldi a décidé de prolonger le nucléaire, elle n’a pas renoncé à l’idée de construire deux nouvelles centrales au gaz. Une décision qui surprend certains observateurs. En effet, jusqu’à présent, Tinne Van der Straeten (Groen), la ministre fédérale de l’Énergie, avait assuré que les deux nouvelles centrales au gaz seraient suffisantes pour garantir notre sécurité d’approvisionnement. Mais, finalement, deux nouvelles centrales au gaz ET deux réacteurs nucléaires seront nécessaires.

Comment expliquer ce changement ? Selon le cabinet Van der Straeten, "les problèmes nucléaires en France semblent être plus importants et plus longs. Elia met en garde contre cela dans un nouveau rapport".

(...)