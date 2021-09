Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité, s'exprime au sujet de la gestion de la crise Covid. Ecolo se montre prudent à propos du pass sanitaire.

La rentrée amènera-t-elle enfin l’arrivée des réformes ?

"Le Covid nous a beaucoup mobilisés. On a agi de façon efficace. Le démarrage était difficile, l’héritage de Maggie De Block n’était pas extraordinaire. Le Fédéral a joué un rôle de leader. On a fait preuve de créativité réglementaire. On s’est inscrit dans un cadre européen et on a dégagé des moyens. On doit faire la même chose pour le climat."

Mais on ne semble pas encore sorti du Covid ?