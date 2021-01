Un total de 4 261. C’est le nombre de membres que compte le groupe Facebook dénommé "Soutien à Georges-Louis Bouchez" et qui entend, comme son nom l’indique, défendre les prises de position de celui qui occupe la fonction de président du MR depuis un an maintenant et qui compte parmi ses administrateurs un profil portant le nom de… de Georges-Louis Bouchez.

On trouve sur ce groupe des extraits d’interviews télévisées du président du parti libéral, des citations piochées dans la presse ou sur les réseaux sociaux ainsi que des invitations à suivre ses prochaines apparitions télévisées dans des émissions de débat. Chaque post est automatiquement suivi de dizaines de commentaires dithyrambiques. "Je ne manquerais ce rendez-vous pour rien au monde", "impatiente !", "Enregistrement programmé, je ne veux pas rater les réponses intéressantes, sincères et constructives de GLB", peut-on par exemple lire sous un message consacré à une future apparition du président du MR dans une émission de débat.

Jusque-là, rien de bien spécial à signaler. Des groupes consacrés à faire l’éloge de personnalités politiques, il en existe des tas. Mais là où ça devient problématique, c’est quand on prend la peine de lire les commentaires sur des sujets plus sensibles comme celui du port du voile. Sous un post fustigeant la décision récente de WBE d’autoriser le port de signes conventionnels dans l’enseignement supérieur, le dérapage est total...