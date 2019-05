"J’ai réalisé 16.251 voix de préférence, c’est à dire le deuxième score de la liste, avec 2.445 voix de plus que la deuxième de la liste et 3.414 voix de plus que la troisième alors que le MR obtient trois sièges. Or, je ne suis pas élu", a réagi le porte parole de la campagne du MR ce lundi matin.





"Pourquoi ? Car les électeurs qui votent à côté de la case 'MR' sans choisir un candidat constituent ce que l’on appelle un pot. Et la moitié des voix de ce pot est attribuée aux premiers candidats, dans l’ordre de la liste afin de leur donner les voix suffisantes à être élus s’ils n’en ont pas assez personnellement. C’est exactement ce qui s’est produit pour la deuxième et la troisième de la liste. Cela signifie que le choix de l’électeur était de m’envoyer à la Chambre des représentants mais ce mécanisme, souvent méconnu, en a décidé autrement. C’est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui se battent dans les partis pour figurer en haut des listes."





"Un hold-up!"



Le Montois ne sera donc pas député durant ces 5 prochaines années. La chose est actée. Il paye clairement la défaite électorale du MR tout comme le choix du parti de ne le placer qu'en 4e position. "Démocratie à la belge", a-t-il écrit sur Twitter. Interrogé sur les ondes de Vivacité, il a carrément évoqué "un hold-up", à cause d'un "mécanisme incompréhensible pour l'électeur.".