Georges-Louis prête à Conner de ne pas avoir de réelles convictions politiques, de manquer de maturité, d’avoir une très haute estime de soi, de sortir des propos de leur contexte. Rousseau trouve Bouchez brutal, méprisant, désobligeant, trop préoccupé par lui-même. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez (34 ans), et celui du SP.A, Conner Rousseau (27 ans), sont des acteurs centraux de la formation d’un gouvernement. Les deux ont pris le pouvoir dans leur parti en novembre dernier. On les présente de chaque côté de la frontière comme les faces d’une même pièce : celle de la jeunesse au pouvoir.

Avec Lachaert et Coens, Bouchez doit convaincre Rousseau de lâcher les socialistes francophones. Le dénouement est attendu pour la fin de la semaine. L’inimitié qu’affichent publiquement les deux hommes n’incite pas à l’optimisme. Outre leur amour des réseaux sociaux, leur physique avantageux et leur méconnaissance de la langue de l’autre, le président du SP.A et celui du MR présentent plus de différences que de points communs. Le cœur de Bouchez penche à droite, son discours se veut clivant, sans égard pour le politiquement correct. Il a l’amour des débats musclés et des costumes-cravate. Le Montois s’est fait avec les dents pendant dix ans, à donner et à prendre des coups. Malgré des crispations internes liées à son style, son arrivée a rapidement redynamisé le parti et fait oublier les départs conjoints de Charles Michel et Didier Reynders.

(...)