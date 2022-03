Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, était l'invité de Martin Buxant sur LN24 ce mercredi matin. Après avoir évoqué le drame de Strépy-Bracquegnies, le libéral a abordé l'épineuse question du nucléaire. Pour rappel, un accord a été conclu vendredi dernier en kern, actant la prolongation de deux réacteurs, et ce, pour une durée de 10 ans.

"Jean-Marc Nollet essaie de s'agiter comme il peut pour dissimuler le fait qu'Ecolo raconte n'importe quoi depuis 30 voire 40 ans en termes énergétiques et en particulier sur le nucléaire", a martelé Georges-Louis Bouchez. "Si pendant 40 ans, vous dites qu'il faut fermer le nucléaire, que vous le répétez encore il y a quelques jours, et que finalement vous êtes obligés dans le gouvernement, via une ministre verte, de déposer un texte qui va prolonger le nucléaire - et pire, qui va permettre du nouveau nucléaire - je peux comprendre qu'il (Nollet, ndlr) ait des difficultés et qu'il essaie de tirer à tout va".

"Donc j'appelle les Verts à respecter l'intérêt de la Belgique et à trouver des solutions", a conclu le libéral.

Pour le président du MR, les écologistes jouent un jeu dangereux avec Engie. "Et de poursuivre: