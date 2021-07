Le Premier ministre a sorti la carte jaune ce jeudi à la Chambre à l’égard des propos sur la séparation Église/État tenus par Ihsane Haouach (désignée par Ecolo commissaire à l’égalité hommes/femmes). Cette polémique qui expose la fragilité du gouvernement Vivaldi est-elle close ? Cela dépend de la position du MR, seul parti de la majorité à avoir dénoncé cette désignation. "Il y a eu un rappel des valeurs fondamentales et l’idée que c’est un dernier avertissement. C’est la réponse maximale compte tenu du contexte politique. Si nous étions seuls au gouvernement, cela ne se serait pas passé comme ça mais nous avons 14 sièges", pointe Georges-Louis Bouchez. Le président du MR reste en désaccord sur le fond et continue d’estimer qu’Ihsane Haouach ne peut porter ses signes convictionnels dans le cadre de ses missions. Il refuse pour l’heure, au vu de la prise de position du Premier en sa faveur, de faire chuter le gouvernement sur ce point.

"On est dans la nécessité d’avancer sur une série de dossiers importants en vue de la rentrée. Certains campant sur leurs positions, dans la vie il faut faire preuve de sens des réalités et d’intelligence. On ne va pas se répéter pour la millième fois. On n’arrive pas pour le moment à rassembler de majorité sur le sujet." Le MR ne prévoit donc plus d’offensive à court terme. Mais les dissensions entre le MR et Ecolo sont apparues plus nettement que jamais sous la Vivaldi. " La réponse de Sarah Schlitz (secrétaire d’État Ecolo qui a désigné Ihsane Haouach) est un peu bizarre. Ihsane Haouach ne va plus parler et donc tout est réglé. C’est logique qu’une commissaire de gouvernement ne parle pas, mais il ne faudrait pas qu’on se dise : elle ne parle pas car on a peur de ce qu’elle pourrait dire… Cela pose un sérieux problème ! Ce qui est dommageable, c’est qu’Ecolo désigne une commissaire qui porte un signe convictionnel et dont on connaît l’activisme. Ce n’est pourtant pas compliqué de se renseigner sur son profil en amont. Quand on désigne quelqu’un qui a un tel profil militant, il ne faut pas faire semblant d’être surpris que ça fasse polémique."