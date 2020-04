Après des semaines de discussions, le gouvernement wallon n'est pas parvenu à un accord concernant le report du tarif prosumer.

Selon le site de L'Echo, il entrera donc en application ce vendredi 1er mai. Le tarif prosumer, par lequel les propriétaires de panneaux photovoltaïques sont invités à participer aux frais de réseau et dont on attendait un report de quatre mois minimum, ne sera finalement pas reporté et entrera en application à partir de ce vendredi 1er mai, d'après le journal.

À en croire certaines indiscrétions, la problème viendrait de la "gourmandise du MR". "En effet, promesse électorale des libéraux à l'aube de la formation du gouvernement wallon, le report de cinq ans du tarif avait été inscrit dans la déclaration de formation de celui-ci, avant d'être refusé par la Cwape, le régulateur wallon de l'énergie, soit l'autorité décisionnelle en la matière. Le conseil d'Etat avait ensuite confirmé, enterrant pour de bon ce report" explique L'Echo.

Toutefois, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, vient d'écrire sur Twitter que "contrairement à ce qui a été indiqué, le tarif prosumer n'entre pas en application demain. Il reste quelques jours pour trouver un accord et nous travaillons fortement. Les discussions se poursuiveront dans les prochaines heures."