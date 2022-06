Interrogé sur la solution pour contrer la pénurie de main-d’œuvre qui frappe les États-Unis, le président Joe Biden avait répondu : "Augmenter les salaires." Interrogé sur cette phrase, le président du MR Georges-Louis Bouchez répond : "Je suis d’accord avec lui. Mais pour augmenter les salaires, il faut baisser l’impôt. Nous vivons dans un pays où les salaires sont déjà 10 à 15 % plus élevés que dans les pays voisins. Pas parce que les travailleurs gagnent plus, mais parce que l’État prend plus. Vous voulez augmenter les travailleurs ? Diminuez la part de l’État."

Le libéral considère en effet que les entreprises paient des charges trop élevées et qu’elles ne pourront pas garder la tête hors de l’eau si ces charges continuent d’augmenter avec les indexations. Il demande également de revoir le montant, actuellement à 41 000 euros par an, au-dessus de laquelle vous êtes taxés à 50 %. La quotité exemptée d’impôts devrait de même être revisitée. "Aujourd’hui, vous payez de l’impôt à partir de 9 000 euros. On veut porter ça à 12 000 parce que c’est le montant du revenu d’intégration sociale. Il n’est pas normal en Belgique que vous commenciez à payer des impôts avant le RIS."

(...)