Le président du Mouvement Réformateur Georges-Louis Bouchez a procédé à la redistribution des compétences ministérielles au sein du gouvernement fédéral, suite au départ de Didier Reynders qui prendra ses fonctions dès demain en tant que commissaire européen.

Il sera proposé au Roi que le député fédéral Philippe Goffin reprenne les compétences de Ministre des Affaires étrangères et de la Défense. « Les récents débats internes dans le cadre de l’élection à la présidence du MR ont démontré ses compétences et ses capacités », déclare Georges-Louis Bouchez, qui met également en avant sa maîtrise des langues et en particulier du néerlandais, sa diplomatie naturelle et son expérience parlementaire solide, notamment en tant que président de commission.

Les compétences liées aux Institutions culturelles fédérales et à Béliris seront assumées par la Première Ministre Sophie Wilmès, en tant que bruxelloise.

Enfin, David Clarinval, Ministre fédéral du budget, devient Vice-Premier Ministre. « David Clarinval a été chef de groupe au Parlement fédéral. Cette expérience est un atout pour la fonction, tout comme son expérience parlementaire importante, ainsi que sa capacité de dialogue et d’ouverture. Enfin, en tant que ministre du Budget, il dispose d’une vision transversale capitale pour assumer cette responsabilité », explique le président du MR.