Georges-Louis Bouchez pointe du doigt les francophones qui ne disent rien.









Georges-Louis Bouchez s'est exprimé sur Twitter à ce sujet. " Les patrons du PTB et du Vlaams Belang se trouvent des points communs contre l'establishment sans que cela ne pose problème du côté francophone, a-t-il regretté. Les extrêmes s'attirent mais le cordon sanitaire est non-négociable pour le MR".













Les libéraux s'étaient déjà prononcés la semaine passée au sujet de la montée de l'extrême gauche en Wallonie et à Bruxelles. Didier Reynders avait notamment regretté que même si l'émergence d'une extrême droite wallonne avait été évitée, " ce n'est pas le cas à gauche". Le ministre de la Défense s’inquiétait de la " banalisation de ces discours" de partis extrêmes qui mènent aux résultats que l'on connait.





























Le délégué général du MR a réagi ce mercredi suite à la rencontre entre Peter Mertens et Tom Van Grieken. Les deux dirigeants d'extrême gauche et droite ont échangé leurs avis en marge d'une interview conjointe donnée au quotidien flamand. Dans cette dernière, PTB et Vlaams Belang expliquent pouvoir faire front commun, à certains moments, contre l'establishment.