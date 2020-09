Le président du MR cristallise les critiques depuis ce dimanche, dans ce qu’on pensait être la dernière ligne droite pour former un gouvernement fédéral. Son interview musclée accordée à Humo et publiée en ligne en plein sprint final a profondément irrité ses partenaires, lesquels lui ont aussi reproché son comportement global, ses retards à répétition, son hyperactivité sur les réseaux sociaux et sa mauvaise connaissance du néerlandais.

"Certains tentent de me viser", a déclaré Bouchez devant les caméras de la RTBF, à la sortie du bureau du parti. Au sein du MR, cette interview est largement considérée comme une erreur. "Georges-Louis est un joueur de poker. Il est capable de coups de génie, comme lorsqu’il s’est entendu avec Jean-Marc Nollet pour faire un communiqué commun et faire échec au gouvernement PS-N-VA, décrypte une source libérale. Le problème, c’est qu’au lieu de récupérer sa mise, il remet directement tout sur la table, au risque de commettre une erreur et de tout perdre."

(...)