Leïla Belkhir et Yves Coppieters font une même analyse des manquements quant à l’activation du plan urgence pandémie.

Yves Coppieters, dans son rapport à la commission, pointe des différences nord-sud au début de la crise, dans la gestion des tests. "Il semble aussi qu’il y a eu beaucoup plus de tests en Flandre qu’en Wallonie et surtout qu’à Bruxelles. La Flandre a donc bénéficié d’un avantage lors d’une période cruciale de l’épidémie, alors que les tests étaient rares et sévèrement contrôlés. Cela est plus grave au niveau épidémiologique parce que limiter à ce point les moyens pour Bruxelles, alors que cette région était et reste la plus touchée, met l’ensemble du pays en danger."