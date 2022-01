Ce mercredi est une journée décisive pour Gilles Vanden Burre. Elle marque le début des auditions de 32 experts venus de la société civile, de la communauté scientifique et du monde universitaire au Parlement fédéral. Ces séances d’écoute vont amorcer publiquement et en toute transparence le débat sur la vaccination obligatoire, débat que le député et chef de groupe Ecolo à la Chambre réclame depuis le mois de novembre.

"Il y a quelques mois, les autres partis n’étaient pas partisans d’avoir ce débat car ils avaient des positions plutôt arrêtées et certains n’étaient pas convaincus de son utilité ", explique le parlementaire. Le débat aurait pu être confisqué par le gouvernement et réglé lors d’un Comité de concertation (Codeco) mais les verts affirment s’être battus pour empêcher que cette question cruciale soit tranchée par une poignée de ministres. "La vaccination obligatoire est un sujet qui clive la population, c’est un sujet sensible qui, au-delà des aspects médicaux, comporte des considérations éthiques, philosophiques et économiques. Il était fondamental pour nous que ces questions soient débattues en toute transparence."

(...)