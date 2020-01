Le 31 décembre 2019, Gino Russo a posté sur son compte Facebook une vidéo de quelques images de Mélissa retrouvées sur des cassettes VHS.

Des instants légers de grande complicité familiale, empreints de sourires et de bonheur.

La vidéo est commentée comme ceci par le papa de Melissa: "L’année 2019 se termine pour moi sur la question de l’émotion, la raison et le droit. Le droit est entre autre basé sur la morale ! Doit-on considérer que la morale est exempte d’émotion ? Ainsi, si tu voles une bicyclette, ta punition sera plus légère que si tu tues une personne. Dès lors pourquoi opposer, au niveau juridique, raison et émotion ? Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 et merci pour les messages en MP déjà reçus."

Ce message a été suivi de centaines de commentaires amicaux et de soutien.