Le 27 octobre, en commission du Parlement de Wallonie, le ministre de l’Économie, Willy Borsus, informe les députés d’une irrégularité au décret gouvernance chez Sambrinvest, dont il a la tutelle. Elle concerne plus particulièrement le "respect du dispositif en ce qui concerne le mécanisme de pension".

"Il apparaît qu’il reste toujours une disposition qui contrevient à ces dispositions que le décret a fixées. Une assurance groupe de type "but à atteindre" serait toujours en cours en ce qui concerne la direction générale", précise alors Willy Borsus. Cette infraction au décret, constatée par l’observateur de la Sowalfin au sein du conseil d’administration de Sambrinvest, concerne Anne Prignon, la CEO et ex-directrice adjointe du cabinet de Jean-Claude Marcourt (PS), précédent ministre wallon de l’Économie.

Concrètement, la Carolo continue depuis 2017 et l’entrée en vigueur du texte, de percevoir une assurance-groupe "but à atteindre ", soit un montant qui s’ajoute à la pension légale. Or, ce décret gouvernance prévoit "la limitation des mécanismes d’assurance-groupe au système des contributions définies". En effet, ce type de formules permet de déterminer au préalable le montant total qui sera perçu en fin de carrière, souvent un pourcentage du dernier salaire. Mais les abus constatés dans le dossier Publifin/Nethys, avec des montants très généreux octroyés aux dirigeants liégeois, ont poussé le gouvernement wallon à interdire certains types de contrats aux mandataires et dirigeants d’organismes wallons.

Après plus de deux ans, Anne Prignon et Sambrinvest ne se sont pas mis en conformité. "Nous avons directement envoyé un courrier à l’intéressée, au nom du ministre, pour la sommer de se mettre en règle et de régulariser la situation sans délai. Le courrier est parti le 28 octobre ", nous indique la porte-parole de Willy Borsus. " La Sowalfin suit le dossier de très près. Un remboursement sera sans doute exigé, selon le décret gouvernance."

Contactée, Anne Prignon précise que "c’est en cours de régularisation mais nous avons énormément de problèmes avec la compagnie d’assurances"