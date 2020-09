Un an et demi après les élections, le CD&V a dit "oui" à une discussion avec les libéraux, socialistes et écologistes, sans la N-VA. Le CD&V renonce à une majorité flamande à tout prix. Certes ce ne sera pas pour former une Vivaldi. "I l ne s’agit pas de Vivaldi, il s’agit d’Avanti " , a déclaré Joachim Coens sur la VRT. Ce glissement sémantique n’ôte rien à l’essentiel : on avance enfin. Ce jeudi, selon nos informations, les discussions entre présidents de parti ont été très fructueuses. Il était même question en cours de journée de voir le chargé de mission royale, Egbert Lachaert (Open VLD) anticiper sa visite au roi, prévue ce vendredi. "I faut surfer sur la vague et ne pas laisser passer le week-end, où la N-VA va se retrouver sur les plateaux pour un tir de barrages ", nous glisse une source francophone.