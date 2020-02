Le président de la N-VA, Bart De Wever, a affirmé lundi voir en mai "une date symbolique" pour tirer des conclusions en vue de la formation d'un nouveau gouvernement fédéral, un an après les scrutins du 26 mai dernier. "Alors l'appel à de nouvelles élections est peut-être inévitable", a-t-il déclaré en marge de l'inauguration des nouveaux studios de la chaîne de télévision privée flamande VTM dédiés à l'information à Anvers.

M. De Wever, qui est également bourgmestre de la Métropole, s'exprimait pour la première fois depuis la désignation vendredi par le roi Philippe du vice-Premier ministre CD&V Koen Geens, qui l'a chargé "de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement de plein exercice".

Le président de la N-VA a indiqué lundi avoir déjà rencontré M. Geens.

"Un deadline fonctionne contre vous si vous en fixez un", a expliqué le président des nationalistes flamands, tout en fixant toutefois un, mais pas trop explicitement.

"En mai, nous serons un an après les élections. S'il n'y a toujours pas de perspective de (former un) gouvernement, vous deviendrez progressivement totalement incapable de faire quoi que ce soit. Il pourrait alors sans foute devenir inévitable qu'un appel à de nouvelles élections retentisse plus fortement", a-t-il expliqué.

"Mai me semble une date date symbolique pour conclure que quelque chose est en vue. Ou alors il ne se produira probablement rien", a-t-il conclu.