L’interview d’Elio Di Rupo, ce jeudi sur La Première, a agité le milieu socialiste, et au-delà. Le président du PS a laissé entendre qu’il ne fermait plus totalement la porte à un "un gouvernement avec la N-VA" . Former un gouvernement fédéral "sans avoir à traiter de questions institutionnelles, cela peut être un autre univers ".

(...)