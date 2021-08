Covid oblige, ils privilégient les vacances plus "pépère" et plus sécurisantes.

Sur la route du retour de vacances avec sa femme et ses trois enfants, un père de famille belge a été fauché mortellement sur l’autoroute alors qu’il était venu apporter son aide sur un accident. Les faits se sont produits ce jeudi entre Colmar et Strasbourg.

Ce cas de décès à l’étranger n’est pas unique. Entre début juillet et aujourd’hui, Europ Assistance a rapatrié huit compatriotes décédés. Huit de trop… mais la tendance semble toutefois à la baisse cette année. C’est ce qu’on constate en comparant avec 2019 (oublions 2020 qui était une année hors norme en matière vacancière). De fait, il y a deux ans, seize corps de Belges avaient été rapatriés en juillet et août.