Malgré plus d’une centaine de mesures, l’accord budgétaire du gouvernement De Croo ne présente pas de révolution. Nombre des réformes basculantes évoquées dans la presse durant les négociations sont absentes de la mouture finale. "C’est devenu classique avant une négociation importante. La règle du jeu veut qu’on vienne avec un sac à dos plein qu’on vide progressivement", analyse Pascal Delwit, politologue à l’ULB. " On a un peu oublié pendant la pandémie que c’était un gouvernement à sept partis, qui doivent tous communiquer envers les segments de population qu’ils espèrent conquérir. C’est d’autant plus important avec les réseaux sociaux où vous ne pouvez laisser le champ libre aux adversaires. Les partis ont communiqué énormément avant les négociations. Or, tous les gros effets d’annonce ont été suivis d’à peu près rien. " Au sein du gouvernement, ce sont les multiples propositions du PS qui ont provoqué le plus de crispations.

" Le PS de Paul Magnette manque de cap. Il est aussi dans une logique de montrer qu’il est le parti dominant qui dirige la coalition, mais il n’y arrive pas car les forces sont équilibrées ", souligne un poids lourd libéral.

(...)