Trois Belges ont perdu la vie dans un accident de la route survenu jeudi en France, entre Roquecor et Montaigu-de-Quercy, dans le département de Tarn-et-Garonne.

"Si injuste. Les mots me manquent. On ne vous oubliera jamais". Le papa de la jeune fille décédée dans un accident de voiture, a posté un message facebook rendant hommage à sa fille et à son beau fils.

Pour des raisons encore inconnues, le conducteur du véhicule, dans lequel se trouvait Shelly et Cédric, a perdu le contrôle de la voiture et a terminé sa course dans un arbre, aux abords de la route. Deux autres personnes ont été blessées dans l'accident alors que le conducteur n'a pas survécu. Selon la gendarmerie, ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Le couple gantois séjournait à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident, dans une résidence secondaire, avec un groupe d'amis. Ils étaient, au total, huit adultes et deux enfants.

Le propriétaire de la maison de vacances est sous le choc. "Ces personnes venaient chaque année, ils étaient tous très sympathiques", a-t-il confié dans Het Nieuwsblad.