Ils estiment que les navires de plaisance devraient éviter d'accoster près du centre-ville. Les manifestants ont dénoncé les nombreuses émissions de CO2 et de particules fines dégagées par ces bateaux. Actuellement, les navires de croisière qui accostent dans le centre-ville d'Anvers - une zone à faibles émissions - ne sont pas obligés d'utiliser l'alimentation à quai et laissent leurs générateurs tourner au ralenti, ce qui entraîne des émissions de CO2, selon l'organisation. "Les petits bateaux de croisière doivent se brancher sur le courant à quai lorsqu'ils s'amarrent et nous pensons que les bateaux de croisière devraient également être obligés de le faire", selon la représentante de l'organisation, Patricia Schellekens.

L'infrastructure actuelle est inadaptée, selon Greenpeace. Dans sa lettre ouverte à la Ville et aux autorités portuaires, l'organisation demande d'investir davantage dans le développement des installations électriques, afin que les bateaux puissent utiliser une batterie marine.

Greenpeace dénonce également la pollution sonore et lumineuse que ces navires engendrent à Anvers