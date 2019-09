L'objectif est de doper le trafic à grande vitesse en Europe du Nord face à l’aérien. De plus, le projet Green Speed permettrait de proposer à chaque client des parcours simples et efficaces, entre les pays et les villes desservis par Thalys et Eurostar

Depuis leur création, Eurostar et Thalys partagent une même raison d’être : relier les Européens par delà les frontières en respectant l’environnement. Au cours des vingt-cinq dernières années, les deux entreprises ont révolutionné le monde du transport et ont donné naissance à une nouvelle génération de voyageurs éco-responsables, en rendant faciles et rapides les déplacements de centre-ville à centre-ville en Europe. Thalys et Eurostar desservent d’ores et déjà 5 pays - France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et Allemagne - où vivent près de 245 millions d’habitants.

Elles proposent à leurs clients plus de 112 trains chaque jour et transportent plus de 18,5 millions de passagers par an. Le défi climatique et la demande croissante de mobilité durable en Europe constituent pour elles une formidable opportunité de développement. L’alliance de l’excellence et du savoir-faire unique des hommes et des femmes d’Eurostar et de Thalys donnerait un formidable élan à la grande vitesse européenne, et permettrait de proposer des offres capables de répondre à cette attente.

(...)