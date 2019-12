Les relations se tendent entre les organisations syndicales reconnues et la direction de la SNCB.

Depuis 22 h hier et jusqu’à ce jeudi même heure, la SNCB est en grève, à l’appel de la CGSP cheminots (le syndicat socialiste), rejoint par le syndicat libéral SLFP et le SIC (syndicat indépendant des cheminots). En marge d’un projet d’accord social 2020-2022, le syndicat socialiste demandait une hausse salariale, des engagements, et le maintien d’un régime de 36 heures/semaine pour l’ensemble du personnel, actuel et à venir. Mais ces demandes ont toutes été rejetées. "On a besoin de plus d’agents, surtout quand on voit que sur les cinq dernières années, la productivité a augmenté de 20 % et 4 500 emplois ont été perdus. Ça ne peut plus continuer comme cela", indique Philippe Dubois, secrétaire permanent régional à la CGSP Cheminots.

Des syndicats qui évoquent des risques grandissants pour la sécurité. Ils veulent changer la réglementation en cabine et faire passer les journées de travail à douze heures mais cela aura un impact sur la sécurité. "On veut aussi nous augmenter la flexibilité, les horaires coupés. C’est un danger pour la sécurité et cela impactera la ponctualité. À ce stade, les discussions sont rompues, c’est à prendre ou à laisser du côté de la SNCB."

Et dans les coulisses, il se dit du côté des cadres de la SNCB que la patronne du rail, Sophie Dutordoir, serait prête à aller au clash avec les syndicats et maintiendrait la position de la société, sans rien céder aux organisations syndicales. "La CEO de la SNCB est inflexible. En plus, il y a une forme de chantage avec la convention syndicale entre HR Rail et les organisations syndicales reconnues", rapporte une source proche de la direction.