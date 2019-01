Ce mardi, les syndicats en front commun appellent le personnel de Proximus à faire grève. Une rencontre est prévue avec la direction, contre le plan de transformation programmé par l'entreprise de télécommunications, où 1.900 emplois sont menacés.



La grève risque d'entraîner des perturbations au sein du groupe, notamment dans les magasins Proximus, dont certains pourraient rester portes closes, des centres d'appels, où les temps d'attente risquent d'être plus longs. Quelques call centers ont déjà été le théâtre d'arrêts de travail épars et limités jeudi, après l'annonce par la direction du plan de transformation. Des clients qui ont rendez-vous avec un technicien Proximus mardi risquent également de voir ce rendez-vous être reporté.



L'entreprise espère que les actions menées mardi "seront menées en toute sérénité" et annonce qu'elle mettra "tout en œuvre pour limiter l'impact pour les clients".



Le Premier ministre, Charles Michel, recevra les syndicats de Proximus lundi à 13h00 en compagnie des ministres de l'Emploi, Kris Peeters, et des Télecommunications, Philippe De Backer.