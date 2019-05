Comme elle avait menacé de le faire, Brussels Airlines s'est tournée vers la justice dans le dossier Skeyes et la compagnie aérienne a obtenu l'application d'astreintes de 10.000 euros en cas d'annulations de vols dues à de nouvelles perturbations du service assuré par l'organisme en charge du contrôle aérien en Belgique, a-t-elle indiqué jeudi.

La nouvelle grève survenue chez Skeyes jeudi, qui a encore entraîné une fermeture de l'espace aérien belge pendant plusieurs heures, a semble-t-il été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Brussels Airlines. La compagnie aérienne a déclaré avoir déjà subi au moins 4 millions d'euros de dommages à la suite des actions menées ces derniers mois au sein de Skeyes.

Brussels Airlines s'est donc tournée vers la justice et a obtenu l'application d'une astreinte de 10.000 euros par vol européen annulé et de 20.000 euros par vol long-courrier annulé. Des astreintes sont également prévues en cas de vols retardés d'au moins une heure et de vols déviés.

Les astreintes seront d'application, le cas échéant, à partir de ce vendredi matin 4h55, selon une porte-parole de Brussels Airlines, et jusqu'au 26 mai minuit.

La compagnie aérienne dit ne pas avoir eu d'autre choix que de se tourner vers un tribunal vu les dommages économiques subis et l'atteinte à sa réputation.

Brussels Airlines ajoute que les astreintes ne sont pas destinées à compenser d'éventuels nouveaux dommages économiques mais bien à "promouvoir une solution rapide et durable pour un service ininterrompu de Skeyes dans l'intérêt des passagers et de la compagnie aérienne".