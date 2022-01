La majorité du personnel des prisons flamandes et de Saint-Gilles et Forest se sont croisés les bras ce lundi pour protester contre la surpopulation carcérale et le manque d’effectif. Cette grève de 24 heures a débuté dimanche à 22 heures

Les établissements wallons en feront autant ce lundi à partir 22 heures et aussi durant 24 heures. Saint-Gilles et Forest cumuleront avec deux jours de grève.

Le manque de personnel et la surpopulation carcérale sont à l’origine du mécontentement. En principe, les 35 établissements pénitentiaires du pays peuvent accueillir 9 500 prisonniers, mais on en compte actuellement 10 700. Des lits d’appoint ont été installés pour pallier le manque de matériel, mais le personnel reste trop peu nombreux pour gérer la surpopulation.

“Cela fait plusieurs législatures qu’on est toujours dans les mêmes problèmes de recrutement, de cadre, de sous-cadre et de surpopulation. L’ex-ministre Koen Geens avait pourtant promis que le plafond de 10 000 ne serait jamais dépassé. Ça n’a jamais été le cas. Et encore, avec 10 000 détenus, il y a encore surpopulation”, nous explique Claudine Coupienne, Secrétaire permanente à la CSC Justice/Prisons. “Les conditions de travail ne sont plus acceptables.”

En outre, il y a actuellement 6 850 agents pénitentiaires mais il en manque 350 pour que le cadre prévu soit respecté : “ En Flandre, il y a un manque de candidats, la fonction n’est pas attrayante ”, poursuit la syndicaliste. “ Du côté francophone, il y en a mais les procédures sont bien trop longues, il faut parfois deux ans pour qu’elles aboutissent. Entre-temps, ils ont trouvé ailleurs. En fait, ne reste plus que les contrats Rosetta, les procédures sont plus light. ”

Les bâtiments sont vétustes, “ hormis dans les nouvelles prisons à Marche-en-Famenne et Leuze où il y a des toilettes et des douches dans les cellules. Ailleurs, l’hygiène est déplorable.” Champignons ou autres mérules n’y sont pas rares.

“Dans une aile de Forest par exemple, il y avait un problème de canalisation de sorte que les détenus devaient traverser la cour pour vider leur eau hygiénique. Vous vous rendez compte”, signale Claudine Coupienne. “Nous avons dû menacer d’alerter les médias pour que ça bouge. Il y a deux semaines, ils ont enfin placé des W.-C. chimiques dans le préau. Et c’est seulement depuis ce lundi matin que la canalisation est réparée. À Forest toujours, il reste deux ailes où, pour toutes commodités, il y a un seau hygiénique et un évier avec arrivée ‘eau froide. Sur le plan humain, c’est une catastrophe. Ce n’est pas ainsi qu’on adoucit des détenus et qu’on favorise ainsi leur réinsertion.”

Tout cela engendre un ras-le-bol général, tant chez les agents que chez les détenus.